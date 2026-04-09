テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が７日に放送された。この日は先週に引き続いて「地元の友達１００人が選んだ好きな芸人ＧＰ」。芸人たちの地元の友達１００人に「好きな芸人」をアンケート。ランキング方式で発表する。２０２０年から５年連続で「キングオブコント」決勝進出、昨年に「ダブルインパクト」初代王者に輝いたニッポンの社長・ケツが１５位でワーストとなった。ケツの地元友達オオタさんは「売れる前から見て