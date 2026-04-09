お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇（45）8日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。親交の深い人気芸人にクレームを入れる場面があった。吉村は「次長課長」河本準一とともに番組出演。2人と「はんにゃ.」金田哲、「パンサー」尾形貴弘、投資家のテスタ氏の5人は非常に親交が深く、5人で渋谷クロスFM「大人の密会地」のパーソナリティーを担当してもいる。5人で旅行に行くこともあると