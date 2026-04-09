中東情勢の悪化による原油の高騰や供給不安が経営にマイナスの影響を及ぼす、と答えた企業が96％に上りました。帝国データバンクは、およそ1700社を対象に、中東情勢の悪化の影響に関する調査を実施しました。それによりますと、原油価格の高騰や供給不安について96.6％の企業が経営に「マイナスの影響がある」と答えたということです。マイナス影響があると答えた企業の7割が「自社で使用する車両の燃料費の上昇」（73.4％）を理