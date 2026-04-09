自民党本部で開かれたイラン情勢に関する関係合同会議＝9日午後、東京・永田町自民党の小林鷹之政調会長は9日、党本部で開かれたイラン情勢に関する合同会議に出席し、米国とイランの停戦合意を受け「事態は流動的だ。先行きは非常に不透明になっている」と指摘した。今後の対応では「2国間協議がまとまらない場合を視野に入れたい」と強調した。会議では国内の海運、水産などの業界団体から現状や影響を聴取した。海運業者か