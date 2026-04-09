◆パ・リーグソフトバンク２―０西武（９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、３投手の完封リレーで首位をキープした。先発の大津は、チェンジアップ、カーブ、ワンシームなど多彩な変化球を駆使し、西武打線を封じた。４回からは４イニング連続で３者凡退。７回を９０球、１安打無失点に抑える完璧な投球を見せた。打線は西武の先発・菅井に２安打に抑えられていたが、２番手・ラミレスに代わった７回２死一塁から