◆パ・リーグソフトバンク２―０西武（９日・みずほペイペイ）西武は打線が沈黙。今季３度目の完封負けで、同一カード３連勝を逃した。勝てばソフトバンク相手では５年ぶりとなる同一球場、同一カード３連勝だったが及ばなかった。打線は相手先発・大津の前に、初回に「１番・左翼」で先発出場の桑原が左前打を放ったのを最後に快音が響かず７回まで投げきられた。８回には２死一、三塁と反撃のチャンスを作ったが、代打・カ