◆パ・リーグソフトバンク―西武（９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・大津亮介投手が７回１安打無失点と好投し、今季初勝利の権利を手にマウンドを降りた。チームの３連敗阻止を託されたマウンド。初回は先頭の桑原に左前打を許したが、直後の岸を投ゴロ併殺に仕留め、結果３人で終えた。２回も１死から四球で走者を出しながら、次打者の林安可を再び投ゴロ併殺に抑えて無失点。チェンジアップ、カーブなど変化球も