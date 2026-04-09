「紫電改」81年の時を経て陸に… 太平洋戦争末期、阿久根市沖に沈んだ旧海軍の戦闘機「紫電改」。 81年の時を経てきょう9日、出水市の港へ陸揚げされました。 （記者）「出水市の漁港です。紫電改が台船からゆっくりと陸へ移動します」 引き揚げられた紫電改には全長12メートルほどの残っていました。 “紫電改” 阿久根市沖に沈んだ旧海軍の戦闘機 紫電改は、太平洋戦争末期の1945年4月21日、アメリカ軍の爆撃