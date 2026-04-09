川沿いに咲く“三本桜” 亀田気象予報士の「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 桜のシーズンがあっという間に過ぎましたね。今回は鹿児島市から。9年前に亡くなった夫への思いを重ねて。川沿いに咲く「三本桜」です。 今年も見事に咲いた、“三本桜”。川田川で寄り添うようにたたずんでいます。 実は去年も撮影しましたが、放送後、「この桜は以前、私の夫たちが植えた桜だ」とMBCに連絡