宮崎県都城市の養豚場で家畜伝染病の豚熱に感染した疑いのブタが見つかり、県は9日、緊急の対策会議を開きました。 宮崎県都城市の養豚場で「豚熱の疑いがある事例」が確認されたとして、県はさきほど緊急対策会議を開きました。ブタやイノシシがかかる豚熱は高い致死率が特徴ですが、人には感染することはありません。 豚熱の疑いがあるブタが見つかったのは、県境から5キロの養豚場です。県内には、半径10キロの間に、2つの