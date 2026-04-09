鹿児島市の山形屋で9日から初開催となる「フランス展」がはじまりました。 食事から雑貨まで、鹿児島でフランス気分が味わえます。 （レポーター）「初開催のフランス展。先ほどオープンしたが早速多くの人でにぎわっている」 「フランス展」は美食と芸術の国「フランス」の魅力を鹿児島でも楽しんでもらおうと、初めて開かれました。 会場には食品や雑貨あわせて55のブランド、およそ1500品が並び、