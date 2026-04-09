【前線通過】大気の状態不安定 前線を伴った「低気圧」が発達しながら日本海へ進む見込みです。九州北部地方では前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 九州地方では、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。 ** を画像で掲載しています。 雨シミュレーション９日（木）１０日（金） [２４時間予想降水量]