本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模 4/9（木） EUR/USD 1.1500（25.0億ユーロ） 1.1525（5.50億ユーロ） 1.1540（6.01億ユーロ） 1.1550（8.99億ユーロ） 1.1555（12.0億ユーロ） 1.1560（10.0億ユーロ） 1.1575（9.05億ユーロ） 1.1590（6.77億ユーロ） 1.1600-10（38.0億ユーロ） 1.1615（5.99億ユーロ） 1.1625（5.59億ユーロ）