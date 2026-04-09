10日は全国的に雨や風が強まるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■10日は春の嵐風も強まり荒れた天気に注意10日（金）は全国的に雨が降るでしょう。西日本から東北にかけて朝から雨の降る所が多く、沿岸部では南よりの風も強まり横殴りの雨になりそうです。暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州や四国では非常に激しい雨が降る恐れがあります。低気圧は発達しながら日本海北部へ進み、北海道も午後は広く