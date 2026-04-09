◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 2-0 西武(9日、みずほPayPayドーム)6回まで両チーム無得点と白熱の投手戦となっていたソフトバンクと西武の3戦目。西武は継投策に出たところで豪快な一発を浴び、完封負けを喫しました。先発マウンドにあがったのは菅井信也投手。初回には四球とヒットでランナーを背負うも無失点の立ち上がりとします。すると2回にも味方のエラーでランナーを背負うもヒットは許さず。3回にはヒットでランナー