【北京＝吉永亜希子】中国国営新華社通信によると、王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）は９日、北朝鮮を訪問し、平壌で崔善姫（チェソンヒ）外相と会談した。両氏は両国間の協力を強化していくことを確認した。王氏の訪朝は２０１９年９月以来で、北朝鮮側が招待した。報道によると、王氏は会談で「あらゆるレベルと分野で対話と実務協力を強化する」と述べた。崔氏は「中国との友好関係を促進することは揺るがない」と応