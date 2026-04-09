お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」が８日放送され、タレントの森口博子と国生さゆりがゲスト出演した。元祖バラドルと言われる森口はアイドル時代を回想して、「私はおニャン子が当時ずーっと煙たかった」と衝撃告白。国生もメンバーだった、おニャン子クラブを強烈に敵対視していたことを打ち明けた。おニャン子クラブは秋元康氏がプロデュースを手掛けて、爆発的な人気を誇っ