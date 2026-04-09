かつてアニメ化、実写映画化もされた押見修造の人気コミック『惡の華』が、実写ドラマとして再び蘇る。今回の実写ドラマにおける最大の注目ポイントのひとつは、主人公・春日（鈴木福）を支配する独裁的なヒロイン、仲村佐和役をあのが演じることだろう。「かつて自分も仲村さんのように生きていた」と語る彼女にとって、この役は単なる演技を超えた、自身の“魂の救済”にも似た挑戦だという。極寒のなかでの取っ組み合いや罵倒