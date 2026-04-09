島袋寛子が4月8日に自身のInstagramを更新し、4月7日に42歳の誕生日を迎えたことと、SPEEDのメンバーとしてのデビューから今年で30周年となることを報告した。 （関連：【画像】元SPEED 島袋寛子、42歳の近影「世界一美しい」） 島袋はデビュー30周年を記念して新ビジュアルを公開するとともに、個人のYouTube、TikTok、Instagramを開設。4月7日の投稿では「30th Anniversary新しい思い出を一緒につくり