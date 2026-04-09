アフリカサッカー界で異例の事態が報じられた。東アフリカのエリトリア代表に選出された複数の選手が遠征先で消息を絶ち、今後の大会参加にも影響が及ぶ可能性が浮上しているという。カタール『アルジャジーラ』などが伝えている。エリトリア代表は2027年のアフリカネイションズカップ予選の予備ラウンドでエスワティニ代表と対戦。3月25日に中立地モロッコで行われた第1戦を2-0、同月31日にエスワティニで行われた第2戦を2-1