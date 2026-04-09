本日の日経平均株価は、米・イランの和平協議の不透明感から利益確定の売りが優勢となり、前日比413円安の5万5895円と5日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は34社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、野村證券が目標株価4万8500円に引き上げた古河電気工業 [東証Ｐ]