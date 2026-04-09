「阪神−ヤクルト」（９日、甲子園球場）阪神の茨木秀俊投手がプロ初勝利の権利を手にして、降板した。昨季、中継ぎで２登板はあったが、プロ初先発のマウンド。初回から落ち着いた投球で得点圏に走者は置きながらも五回まで無失点とした。六回は雨が強くなり、２死満塁のピンチ。ここで代打の宮本を４球連続のチェンジアップで空振り三振に抑えた。女房役の坂本もガッツポーズの投球だった。打線も同期入団の森下の先制ソ