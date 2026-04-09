高い内閣支持率を維持している高市総理に“壁”として立ちはだかっているのが参議院です。なぜいま、参議院の存在感が、高まっているのでしょうか？【画像を見る】高市内閣の“2つの弱点”とは？政権発足から2か月 “高支持率”維持の要因は？高柳光希キャスター:高市内閣の支持率は、最新のJNNの世論調査で前回の調査から0.3ポイント下落したものの、71.5％と高い支持率を維持しています。【高市内閣 支持率】※JNN世論