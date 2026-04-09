自民党は9日、災害時の備蓄品の展示会を開き、石破前総理らが実際にダンボールベッドや非常用のカレーなどを体験・試食しました。自民党石破前総理「寝心地良いよ」石破前総理が横たわっているのは、実際に避難所で使用されているダンボールベッドです。きょう開かれた自民党の災害対策特別委員会では災害時の備蓄品の展示会が行われ、石破前総理や、鈴木幹事長らが参加しました。大のカレー好きとして知られる石破前総理は…自