先日、高市総理は会見で、緊迫するイラン情勢を受けた原油の供給不安について「年を超えて石油の供給を確保できるめどがついた」と言及。さらに、石油製品に関しても「需要側や販売店の在庫活用、国内外での製造拡大などの対応策を速やかに講じている」と、国民生活に影響が出ないよう安定供給の確保を強調した。【映像】イラン情勢などから値上げされた商品（詳細）その一方で、国民民主党の玉木雄一郎代表は、自身のXに「ク