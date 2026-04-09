衆議院の憲法審査会は９日、今国会で初めて実質審議を開き、与野党７党が意見表明。自民党は憲法改正条文起草の検討を提案した。与党筆頭理事を務める自民党の新藤義孝氏は、改正案として憲法９条への自衛隊明記など４項目を提示した。自民党と日本維新の会は憲法改正原案を作成する「条文起草委員会」の設置を連立合意（昨年１０月）に盛り込んでいる。「憲法改正の論点が整理されたテーマは順次、条文を起草するための検討