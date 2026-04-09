『SPA！デジタル写真集伊織もえ「サイケデリック・グラマラス」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！デジタル写真集伊織もえ「サイケデリック・グラマラス」』 『SPA！デジタル写真集伊織もえ「サイケデリック・グラマラス」』 伊織もえは、2015年からコスプレイヤーとして人気を集め、国内外で活躍。これまでに飾った雑誌の表紙は150冊超えており、『伊織もえの電脳らじお』（interfm）に出演中。最