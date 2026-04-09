マーケティング戦略立案などに従事する株式会社クリエイティブジャンプ（本社・東京都港区）は、全国の飲食店利用者を対象に、飲食店におけるＬＩＮＥ公式アカウントの登録実態と再来店行動に関する調査を実施し、その結果を９日に発表した（事前調査＝有効回答数１０００、本調査＝同１９８）。飲食店が新規集客のための広告、ＳＮＳ施策のひとつがＬＩＮＥ公式アカウントだが、事前調査では、過去３か月以内に公式アカウント