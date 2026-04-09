Ｊ１千葉は９日、オンラインで水戸戦（１１日・フクアリ）に向けた会見を行い、２００８年１０月５日（対浦和２〇１フクアリ）以来１８年ぶりのＪ１公式戦連勝へ小林慶行監督は「（連勝を）強く意識して臨みたい」と意気込んだ。水戸には今季アウェーでＰＫ戦負けを喫しており、「当然負けたくない」と力をこめる。相手の洗練された戦術とロングボールには警戒し「前節の水戸のゴールシーンは、最終的なところまで同じ絵を