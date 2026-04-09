日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、２月下旬に弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士、３４）に対し、委員待遇年寄から年寄への２階級降格と３か月の１０％報酬減額の処分を決めた。女性に対する不適切行為があった伯乃富士は八角理事長（元横綱・北勝海）から厳重注意を受けた。師匠は交代せずに継続するが、伊勢ケ浜部屋は当面、協会と伊勢ケ浜一門の指導・監督下に置かれ、集団指導