昨年出産を発表した元人気アイドル色気溢れるショットにファンはくぎ付けだ。元ＮＧＴ４８の荻野由佳は９日にインスタグラムを更新。「緑とお花に包まれたカフェ」と書き出し、カフェでのショットをアップ。「久しぶりに美容院へ行ってカラーと５センチほどカット本当はもう少しばっさり行きたい気持ちを抑えた笑」とつづり、少し赤みがかったロングヘアに、肩だしのインナーとデニムジャケットを合わせたコーデを披露した