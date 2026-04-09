新年度になると、何か新しいことを始めたい気分になりますよね。今回は、健康診断がきっかけで一念発起した筆者の友人A子のエピソードをご紹介します。 健康診断の結果で一念発起！ 食べることもお酒を飲むことも大好きな私。20代のころはまったく問題なかった会社の健康診断で、初めて“運動不足”を指摘されてしまいました。 さほど悪い結果ではなかったものの、確かに30代に入ってから急に体のあちこちが気になる