◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（９日・甲子園）阪神・茨木秀俊投手が、プロ初先発で６回５安打無失点に抑え、プロ初勝利の権利を手にマウンドを降りた。走者を背負いながらも粘った。２点リードの６回は２死一、二塁からフルカウントの末に７番・伊藤を歩かせた。２死満塁のピンチを招いたが、代打・宮本をチェンジアップで空振り三振に仕留めた。球場は茨木コールに包まれた。雨が降りしきる悪条件の中でヤクルト打