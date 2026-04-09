timeleszが4月29日（水）に発売するニューアルバム『MOMENTUM』の通常盤DISC2に収録される、グループとして初となるユニット企画曲のMVトレーラー映像が公開された。ユニットは現在Netflixで配信中の「timelesz project -REAL-」内で描かれた3組で構成されている。松島聡・橋本将生・猪俣周杜はロサンゼルス組、佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝は韓国組、菊池風磨・寺西拓人は東京組と、それぞれ異なる環境の中で得た出会いや経験を盛