昨夏加入しクラブ史上初の日本人選手に…デビュー戦で2発の活躍フランス3部のヴァランシエンヌFCは4月9日、FW高岡伶颯が負傷により今シーズンを終了し、保有元であるイングランド・チャンピオンシップのサウサンプトンに帰還すると発表した。発表によると、高岡は3月に行われたU-19日本代表合宿中に足の疲労骨折を負った。これにより今季中の復帰が絶望的となり、ヴァランシエンヌでのプレーを予定より早く終えることとなった