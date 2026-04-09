ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが8日、自身のインスタグラムに投稿したコーデが反響を呼んでいる。 【写真】見るつもりなくても飛び込んでくる美しい脚圧巻のスタイル 瀧山アナは「お鮨が大好き」とだけ記し、ぴっちりした美スタイルが一目瞭然の白Tシャツ姿でくつろぐショットをアップ。レザーのショート丈とブーツの間からは美しい肌が飛び込んでくる。 ほかにも、福井の地酒「いっち