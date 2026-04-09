記事ポイント近藤惣一郎医師が2026年4月11日に第19回日本整容脳神経外科学会で教育講演100名超が集まった前回登壇に続く注目の講演疾病治療から美容、予防医療までをつなぐ医療観を発信 近藤惣一郎医師が、2026年4月11日に徳島で開催される第19回日本整容脳神経外科学会で教育講演を行います。前回は100名を超える医療関係者が集まっており、今回も専門領域の枠を超えた医療の考え方に注目が集まります。 創造と模倣「Cr