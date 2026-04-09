記事ポイント淡路島タコステで2026年4月7日から海鮮バーベキューがスタート刺身でも食べられる新鮮なアワビの網焼きが楽しめる浜焼きスタイル寿司メニュー刷新と土日祝の串焼き販売で海の幸を幅広く満喫 淡路島タコステで、海の恵みを存分に味わえる新たな楽しみ方が始まります。海鮮バーベキューのスタートに加え、フードコートの寿司メニュー刷新や串焼き販売もそろい、立ち寄る楽しさがさらに広がっています。 海鮮ひ