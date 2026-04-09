記事ポイント4店舗で2,000名を突破したマンツーマン英会話2029年9月までの3年間で東京都心に10店舗を計画月謝制と完全オーダーメイドでジュニア対応も充実 麻布十番発のマンツーマン英会話スクール「アンカースタジオ英会話」が、東京都心での出店拡大を打ち出しています。4店舗合計で会員数2,000名を突破し、今後3年で10店舗をオープンする計画が示され、通いやすさと学びやすさを両立した教室展開に注目が集まります。