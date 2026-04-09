記事ポイントFLOLUX初のチャリティーアイテム「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」が4月9日に発売60g、3,740円で全身とデリケートゾーンをやさしく洗えるコールドプロセスソープ1点購入ごとに生理用ナプキン5枚分を提携校へ寄付する支援アクション FLOLUXから、初のチャリティーアイテム「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」が4月9日に発売されます。石けんとしての使い心地と、学生の学びを