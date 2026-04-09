記事ポイントマンチーニの個性を生かす第4回レシピコンテストを4月1日から5月31日まで開催最優秀賞と優秀賞の入賞者をイタリア・マルケ州のマンチーニ社へ招待小麦栽培から製粉、加工まで自社で手がけるプレミアムパスタの魅力を競う内容 モンテ物産が、プレミアムパスタ“マンチーニ”の魅力を発信する第4回レシピコンテストを開催しています。テーマは「マンチーニでなければ表現できない一皿」で、畑から生まれる味わいを