記事ポイントSWANの血行促進ノンアイロンドレスシャツが2026年4月2日に発売IFMC.加工とニット素材で仕事中の快適さと動きやすさを両立税込5,830円で通勤からオフィスまで着るセルフメンテナンスを実現 山喜から、IFMC.加工を施した「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」が登場しています。着るだけで血行促進効果が期待できる一着として、長時間のデスクワークを支える新しいビジネスウェアになっています。 IFMC.