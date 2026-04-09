バスケットボールBリーグ1部の富山グラウジーズは、きのう島根に30点差で、圧勝し連敗を5で止めました。黒星が続き連敗のトンネルを抜け出せないグラウジーズはきのう島根と対戦しました。多くのブースターが復帰を待っていたトレイ・ケルが、6試合ぶりに出場シュートにアシストと活躍し、序盤から試合を優位に進めます。第3クオーターはこの試合、両チーム最多の25