スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは午前中は晴れ間もありましたね。その時間を狙って、田園風景の中で静かにたたずむ一本の桜を撮影してきました。こちらは南砺市中尾、山田川のほとりに自生する、一本の巨大なエドヒガンザクラです。南砺市に春の訪れを告げるこのサクラは「向野の桜」として広く知られ、樹齢は100年を超えるといわれています。かつてこの一帯には数本のエドヒガンザクラが自生していましたが、戦後