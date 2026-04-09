「水橋学園」が開校した背景には、児童生徒数の減少があります。7つの小中学校を統合した新たな学びの場で、教育や子どもたちの学校生活はどのように変わるのでしょうか。まずは、統合前の先月、小学校で行われた閉校式からです。清水キャスターのリポートです。「水橋学園」への統合によって閉校した学校のひとつ、水橋東部小学校では先月、閉校式が行われました。「僕たちの家族も通った水橋東部小学校で、私たちは