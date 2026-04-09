富山市水橋地区の7つの小中学校を統合した義務教育学校「水橋学園」の開校式がきょう行われました。「水橋学園」は富山市で初めての義務教育学校で、5つの小学校と2つの中学校を統合して開校しました。校舎は水橋高校の跡地に整備されました。きょうの開校式では、藤井市長が「新しい仲間との友情の輪を広げ、様々な活動に一生懸命励んでほしい」と呼びかけました。そして、児童生徒を代表して中学3年生にあたる9年生の設楽歩蒔さ