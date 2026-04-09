今回、坂田容疑者は制御が困難な速度で事故を起こし、そのまま現場から逃げた疑いで逮捕されました。制御が困難な速度とはどの程度の速度を指すのか。交通事故分析の専門家に聞きました。吉本康祐記者「坂田容疑者はこちらの直線道路からカーブした道にさしかかって交差点に侵入し、信号機に衝突したとみられます」事故は高岡市羽広町東の交差点で、去年12月18日、午前0時25分ごろに起きました。車は南東方面から、国道8号に