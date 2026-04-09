きょうは朝から気温が高く午前中は花見日和となりました。朝日町ではサクラやチューリップが織りなす「春の四重奏」を見ようと多くの人が訪れていました。「鮮やかなチューリップに菜の花、その後ろには満開のサクラ並木と雪化粧をまとった雄大な山々。朝日町には絶景が広がっています」朝日町の舟川べりは雪が残る北アルプスを背景にサクラと菜の花、チューリップを一度に楽しめる「春の四重奏」で知られていま