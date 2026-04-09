事故が度々起きているにもかかわらず、スマートフォンを使用しながらの運転があとを絶ちません。そこで今回の#みんなのギモンでは、「“ながらスマホ”絶対ダメな理由は？」をテーマに解説します。■6人死亡事故…運転手「スマホ見ていた」新たに、運転中のスマホ使用に関する供述が明らかになりました。先月20日、三重県の新名神高速道路のトンネルで大型トラックが乗用車に追突するなどして、子ども3人を含む男女6人が死亡した事