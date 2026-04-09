去年12月、高岡市で女性が死亡した交通事故で、危険運転致死などの疑いで逮捕された知人の男の身柄がきょう検察に送られました。警察は、男が車を制御できないほどの制限速度を大きく超えるスピードで運転していたとみて、さらに調べています。「坂田容疑者を乗せた車が警察署から出てきました」フードを目深にかぶりうつ向いたままの男。危険運転致死や救護義務違反などの疑いできのう逮捕され、きょう送検された小矢